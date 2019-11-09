2019-11-09T14:19:55+03:00
Общество

Тамбовчане смогут бесплатно проконсультироваться с юристом

Акция пройдет с 19 по 22 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 19 по 22 ноября по всей территории области состоятся мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

- Акция проводится в регионе ежегодно с 2013 года и направлена на повышение уровня знаний граждан о правах, гарантиях и социальных льготах детей и законных представителей, - сообщает организатор мероприятия - Управление Министерства юстиции России по Тамбовской области.

Соорганизаторами акции традиционно выступают администрация Тамбовской области, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

На базе образовательных учреждений, в органах ЗАГС, МФЦ и нотариальных конторах в городах и районах области будут работать консультационные пункты, где каждый желающий сможет получить бесплатную юридическую помощь, задав интересующие вопросы специалистам в области права, представителям государственных учреждений и силовых структур.

Кроме того, 20 ноября будет действовать консультационный пункт в Управлении Минюста России по Тамбовской области. Здесь будет организован прием совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Информацию о консультационных пунктах (место нахождения, дата и время приема, сведения о консультантах) можно получить на сайте: to68.minjust.ru, по телефонам: 8(4752) 48-61-09, 47-12-46, а также по адресу Управления Минюста России по Тамбовской области: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142, каб. №7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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