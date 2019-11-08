2019-11-08T15:31:15+03:00
Общество

Тамбов оказался в рейтинге самых татуированных городов России

Областной центр занял 18 место из 25 возможных
Ксения АЛЕШИНА
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Специалисты маркетингового агентства Zoom Market провели социологический опрос и выяснили, где в России проживает наибольшее количество людей с татуировками. В рейтинге самых татуированных городов страны попал и Тамбов. Он расположился на 18 строчке.

Участие в исследовании приняли 25 городов. Причем из ближайших соседей Тамбова туда вошел только Воронеж и занял 11 место. Больше всего татуировок оказалось у жителей Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Аутсайдерами рейтинга стали Саратов, Казань и Махачкала.

Всего специалисты опросили 3000 респондентов. Людям задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к татуировкам? С чем у Вас ассоциируются татуировки? У Вас есть татуировки?

- Только 21% опрошенных респондентов положительно относятся к татуировкам, 36% отрицательно, а 43% нейтрально. У большинства жителей РФ татуировки ассоциируются с: современной молодежью (39%) – в частности, с девушками, с местами лишения свободы (26%), со службой в армии (18%), различными музыкантами (11%), с барменами (4%) и 2% прочих вариантов, - сказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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