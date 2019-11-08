2019-11-08T15:02:24+03:00
Общество

Малиновый сад заложили в тамбовском Доме ветеранов

Ухаживать за саженцами будут сами пенсионеры
Ксения АЛЕШИНА
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Всего высадили более 1700 саженцевВсего высадили более 1700 саженцевФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В тамбовском Доме ветеранов посадили более 1700 саженцев малины. Обитатели интернатного учреждения будут заботиться о саде и в будущем смогут не только богатый урожай ягоды, но и сделать из него вкусное и полезное варенье.

Саженцы в дар Дому ветеранов передало сельхозпредприятие в рамках благотворительного проекта «Бабушкино варенье». В дальнейшем малиновые сады обещают заложить во всех стационарных учреждениях социального облуживания. Теперь на очереди – Психоневрологический интернат №3, где появится самый большой малиновый сад, площадью более гектара.

- Участие в акции по посадке малины позволит внедрить новые технологии в сфере социального обслуживания, направленные на трудовую занятость пожилых людей и инвалидов - трудотерапия, гарденотерапия. Кроме того, это поможет восстановить пенсионерам утраченные кулинарные навыки. Организация небольшого производства малинового варенья для собственного потребления будет полезно для укрепления иммунитета пожилых людей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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