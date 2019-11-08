В аварии под Тамбовом пострадал пожилой мужчина
Пенсионер выскочил на встречку и врезался в «четырнадцатую»
Водитель мопеда казался в больнице с травмамаиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 468 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовском районе 71-летний водитель мопеда выехал на встречку. Там он столкнулся с «четырнадцатой», которая пыталась повернуть налево.
- В результате ДТП водитель мопеда «YQ-50» получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу №3 города Тамбова, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU