2019-11-08T10:05:55+03:00
Общество

В Тамбовской духовной семинарии – день открытых дверей

Посетителей познакомят с учебным процессом и покажут новый учебный корпус
Марина Поповцева
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Абитуриенты могут задать интересующие вопросыАбитуриенты могут задать интересующие вопросы
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10 ноября в Тамбовской духовной семинарии пройдет день открытых дверей. Его могут посетить все, кто хочет стать священнослужителями или связать свою жизнь с церковью.

Гостям покажут новый учебный корпус семинарии, аудитории, библиотеку, жилые комнаты, трапезную. Можно будет познакомиться с организацией образовательного процесса и правилами внутреннего распорядка.

- Абитуриенты смогут узнать об истории и современном этапе развития старейшего духовного учебного заведения Тамбовского региона, правила приёма в семинарию, особенности организации учебного процесса и реализуемых образовательных программ, а также задать интересующие вопросы администрации, преподавателям и студентам семинарии, - рассказали в Тамбовской митрополии.

Встреча состоится в 12.00 по адресу: ул. М. Горького, д. 3, (Казанский мужской монастырь).

Фото Тамбовская митрополия

ИСТОЧНИК KP.RU

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