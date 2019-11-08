Тамбовчанин угнал авто у знакомого, чтобы доехать до дома

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-08T09:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летнему жителю села Серебряки позвонили сотрудники ГИБДД. Они сообщили, что на его автомобиле неизвестный совершил ДТП.

Выяснилось, что мужчина приехал в гости к приятелю в село Большая Липовица. Свою машину он дал попользоваться другу. Тот забыл запереть авто и оставил ключи в замке зажигания. «Шестерка» стала легкой добычей неизвестного угонщика. Тот попал на угнанной машине в аварию и скрылся.

Под подозрением оказался 33-летний тамбовчанин. Мужчину задержали и доставили в отдел. Там он признался, что выпивал с приятелем автовладельца и знал об открытой машине. Ему пришло в голову добраться до Тамбова на чужой машине. Из-за аварии от этих планов пришлось отказаться.

- Установлено, что ранее задержанный уже не раз имел проблемы с законом и был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU