Школа искусств Рассказовского района получила новое оборудование на 2,3 млн рублей
Детская школа искусств Рассказовского района впервые за долгие годы получила новое оборудование по нацпроекту «Культура». Гитары, домры, балалайки, ксилофоны, гармони, аккордеоны, цифровое пианино, микрофоны и цифровые пульты, усилители и прожекторы - все новое и современное. Воспитанники уже оценили преимущества поступивших инструментов, при закупке которых приоритет отдавался отечественным производителям.
Помимо инструментов в школе появилась новая мебель, современное звуковое и световое оборудование и много учебной литературы.
- Такого существенного обновления материально-технической базы в школе не было уже давно, - сообщает пресс-служба областной администрации. - Стоимость всех приобретений составила более 2,3 млн рублей. Эти средства школа получила в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
- Раньше были разовые поставки. Но, конечно, на такую большую сумму, особенно учебные материалы, давно не обновлялись, - рассказывает Галина Деренговская, директор Информационно-аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области.
Кроме рассказовской школы искусств новые музыкальные инструменты в этом году получили ещё пять профильных учебных заведений. На эти цели направлялось свыше 26 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU