2019-11-07T18:09:09+03:00
Общество

Школа искусств Рассказовского района получила новое оборудование на 2,3 млн рублей

У ребят появились новые гитары, балалайки, домры и многое другое
Магдалина Кочнева
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Детская школа искусств Рассказовского района впервые за долгие годы получила новое оборудование по нацпроекту «Культура». Гитары, домры, балалайки, ксилофоны, гармони, аккордеоны, цифровое пианино, микрофоны и цифровые пульты, усилители и прожекторы - все новое и современное. Воспитанники уже оценили преимущества поступивших инструментов, при закупке которых приоритет отдавался отечественным производителям.

Помимо инструментов в школе появилась новая мебель, современное звуковое и световое оборудование и много учебной литературы.

- Такого существенного обновления материально-технической базы в школе не было уже давно, - сообщает пресс-служба областной администрации. - Стоимость всех приобретений составила более 2,3 млн рублей. Эти средства школа получила в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- Раньше были разовые поставки. Но, конечно, на такую большую сумму, особенно учебные материалы, давно не обновлялись, - рассказывает Галина Деренговская, директор Информационно-аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области.

Кроме рассказовской школы искусств новые музыкальные инструменты в этом году получили ещё пять профильных учебных заведений. На эти цели направлялось свыше 26 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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