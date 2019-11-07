Тамбовчанам бесплатно покажут киноверсии спектаклей ведущих театров страны

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-07T17:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовщина стала участником благотворительного спецпроекта «Театральная палитра», реализуемого Благотворительным фондом социальным инициатив «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ. Цель акции заключается в том, чтобы познакомить жителей региона с театральными жанрами.

- В рамках проекта при поддержке управления культуры и архивного дела в учреждениях культуры региона состоятся бесплатные показы киноверсий спектаклей ведущих театров страны. Зрители увидят постановки «Смута» Малого театра, «Женитьба» Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И.Качалова, оперу «Садко» музыкального театра Геликон – Опера, и оперу «Царская невеста» Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Показывать спектакли будут на следующих площадках: областная библиотека им. А.С.Пушкина; областная детская библиотека; Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, библиотека-филиал № 1 им. К.В. Плехановой; библиотека - филиал № 7 им. В.А. Кученковой, а также кинозалы в Первомайском, Петровском, Никифоровском, Жердевском районах и городе Уварово.

Первая кинозапись, которую смогли увидеть тамбовчане, - спектакль «Смута» в исполнении артистов Малого театра России сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU