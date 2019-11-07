2019-11-07T16:42:11+03:00
Общество

В Тамбове выберут самые стойкие к городской среде породы деревьев

На Советской высадили более 200 кленов, вязов и лип
Марина Поповцева
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Весной высадка деревьев будет продолженаВесной высадка деревьев будет продолженаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Руководство Тамбова решило определить, какие деревья оптимально подходят для высадки на городских улицах. Для этого Дирекция благоустройства и озеленения осенью высадила на улице Советской более 100 кленов, около 80 вязов и более 50 лип.

Разнообразные породы деревьев были выбраны для того, чтобы выявить, какие насаждения окажутся наиболее стойкими к реагентам.

- Задача специалистов - проанализировать, как перезимуют высаженные деревья, какие из них более устойчивы к воздействию окружающей среды. На основе сделанных выводов будет принято решение о дальнейшем озеленении городских улиц. Работы по высадке деревьев в Тамбове будут продолжены весной, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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