Ведущим финала «Мисс Тамбовская область – 2019» станет актер Денис Косяков
Исполнительный директор модельного агентства M-Star в Тамбове Светлана Мешкова озвучила имя ведущего финального шоу конкурса «Мисс Тамбовская область - 2019». Им будет российский актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер и телеведущий Денис Косяков.
- В 2017 году Денис уже приезжал на наш конкурс и многие зрители были в таком восторге от его роли ведущего, что просили нас повторить! Просили - пожалуйста! 12 декабря на сцене Тамбовского Драматического Театра именно Денис будет помогать нашим участницам справляться с волнением, а Вас, уважаемые зрители, покорять отличным юмором и блестящим ведением программы!, - написала Светлана в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU