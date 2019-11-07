2019-11-07T16:20:47+03:00
Общество

Ведущим финала «Мисс Тамбовская область – 2019» станет актер Денис Косяков

Два года назад зрители впечатлялись его манерой вести программу и попросили организаторов пригласить звездного гостя еще раз
Ксения АЛЕШИНА
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Денис Косяков был ведущим тамбовского конкурса красоты два года назадДенис Косяков был ведущим тамбовского конкурса красоты два года назад
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Исполнительный директор модельного агентства M-Star в Тамбове Светлана Мешкова озвучила имя ведущего финального шоу конкурса «Мисс Тамбовская область - 2019». Им будет российский актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер и телеведущий Денис Косяков.

- В 2017 году Денис уже приезжал на наш конкурс и многие зрители были в таком восторге от его роли ведущего, что просили нас повторить! Просили - пожалуйста! 12 декабря на сцене Тамбовского Драматического Театра именно Денис будет помогать нашим участницам справляться с волнением, а Вас, уважаемые зрители, покорять отличным юмором и блестящим ведением программы!, - написала Светлана в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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