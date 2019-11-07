Тамбовчанина избили прямо на улице: грабители забрали телефон и деньги
Преступление произошло на ул. Московской
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Тамбовские полицейские раскрыли грабеж. В дежурную часть ОП №3 поступило сообщение об произошедшем 6 ноября на ул. Московской города Тамбова инциденте. Двое неизвестных избили 46-летнего мужчину и забрали у него телефон «Нокиа» и 5000 рублей. Полицейские установили подозреваемых в совершении этого преступления, ими оказались двое тамбовчан 34 и 30 лет.
- Похищенный телефон и деньги у них изъяли, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU