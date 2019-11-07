Житель Котовска ударил друга ножом из-за различия в музыкальных пристрастиях
33-летнего котовчанина обвиняют в покушении на убийство. Расследованием уголовного дела занимается Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области.
По версии следствия, мужчина отдыхал с другом в кафе Котовска. В процессе он решил заказать любимую песню. Но другу, как и еще одному посетителю кафе, песня пришлась не по душе. Между приятелями разгорелась ссора.
Мужчины вышли на улицу и там подозреваемый, уже изрядно выпивший, несколько раз ударил друга ножом, а потом скрылся. Потерпевший остался жив благодаря своевременно помощи медиков. Подозреваемого заключили под стражу.
- В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU