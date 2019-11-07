2019-11-07T14:44:44+03:00
Происшествия

У тамбовчанина в квартире нашли полкило героина

Наркотик планировали продавать в областном центре
Магдалина Кочнева
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В Тамбове изъяли крупную партию героина. 6 ноября в 20.10 сотрудники УНК УМВД в подъезде 164 дома на ул. Советской задержали двоих молодых людей 20 и 23 лет. При досмотре у них нашли 19,4 и 18,05 грамма наркотика.

Также полицейские осмотрели квартиру одного из подозреваемых, которая располагалась в этом же доме. Здесь сотрудники обнаружили и изъяли более 500 граммов героина в мусорном пакете. В квартире также нашли весы и кофемолку, с помощью которых наркотик в дальнейшем должны были расфасовывать по мелким дозам и продавать.

- Оба молодых человека задержаны, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Возбуждено уголовное дело п.ч 4 п.г ст.228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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