2019-11-07T15:20:32+03:00
Звезды

В Мичуринске наградили победителей первого фестиваля «На родине Владимира Зельдина»

Члены жюри выбрали лучшие спектакли и оценили профессионализм актеров
Ксения АЛЕШИНА
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Лучшим актерам вручили наградыЛучшим актерам вручили наградыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Мичуринске в торжественной обстановке прошла церемония закрытия первого межрегионального театрального фестиваля «На родине Владимира Зельдина». Его итоги подвели члены жюри под председательством народной артистки России Ольги Богдановой и начальника регионального управления культуры и архивного дела Юрия Голубева.

Диплом за лучший спектакль получил Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство». Его постановку «Люди Ламанчи» признали самой запоминающейся.

Дипломом за лучшую роль второго плана наградили актера Волгоградского театра Виталия Мелешникова, который исполнил роль блудного внука в спектакле «Вера. Надежда. Любовь». Диплом за лучшую женскую роль жюри достался актрисе того же театра Светлане Блохиной.

- Выбирая лучшую мужскую роль, члены жюри пришли к неожиданному решению не вручать диплом в этой номинации. Актриса Ольга Богданова пояснила это тем, что великий Владимир Зельдин установил недосягаемую высоту в актерском мастерстве. Зато жюри была учреждена номинация «Воплощение образа» для молодых актёров. Победителями в ней стали актеры Орловского театра Максим Громов и Елена Симонова (Дон Кихот и Дульсинея, спектакль «Люди Ламанчи»), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что великий актер Владимир Зельдин родился в Козлове, ныне – Мичуринске. Этот фестиваль стал значимым событием не только для Тамбовщины, но и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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