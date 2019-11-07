В Тамбовской области с экс-главы сельсовета, осужденного за хищение денег из бюджета, взыскали ущерб
На Тамбовщине прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов Инжавинского района материального ущерба, причиненного местному бюджету.
Мужчина был осужден за мошенническое хищение бюджетных средств и «прибрал к рукам» почти 42 тысячи рублей. Таким образом, он фактически лишил муниципальное образование части финансовых средств, которые могли быть направлены на решение вопросов местного значения.
- В добровольном порядке причиненный бюджету сельсовета ущерб осужденным не возмещен. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования. Решение суда находится в стадии исполнения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU