2019-11-07T14:19:31+03:00
Общество

В Тамбовской области с экс-главы сельсовета, осужденного за хищение денег из бюджета, взыскали ущерб

Добровольно выплачивать средства мужчина не собирался
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего главы одного из сельских советов Инжавинского района материального ущерба, причиненного местному бюджету.

Мужчина был осужден за мошенническое хищение бюджетных средств и «прибрал к рукам» почти 42 тысячи рублей. Таким образом, он фактически лишил муниципальное образование части финансовых средств, которые могли быть направлены на решение вопросов местного значения.

- В добровольном порядке причиненный бюджету сельсовета ущерб осужденным не возмещен. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования. Решение суда находится в стадии исполнения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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