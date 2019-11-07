В Тамбове будут судить женщину, которая оскорбила учительницу своего племянника

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-07T13:41:38+03:00

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В Тамбове прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении в отношении 45-летней жительницы Мичуринского района по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и другого лица, выраженное в неприличной форме».

Установлено, что сельчанка оскорбила в соцсети учительницу своего племянника. Женщина вступилась за ребенка и во время переписки в «Одноклассниках» с педагогом, допустила в его адрес оскорбительные слова.

- Материал об административном правонарушении для рассмотрения направлен в мировой суд Советского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU