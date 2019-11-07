Росгвардейцы задержали двоих тамбовчан, числящихся в розыске

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-07T13:19:05+03:00

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В Тамбове сотрудники Росгвардии задержали двоих человек, числящихся в розыске. Так, экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования у дома по улице Мичуринской, заметили подозрительную женщину, которая постоянно оглядывалась по сторонам.

При проверке документов выяснилось, что 28-летняя жительница Бондарского района с 10 сентября этого года находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ. Женщина была осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Еще одного находившегося в розыске 25-летнего молодого человека росгвардейцы задержали на улице Ленинградской. Его разыскивали за совершение кражи.

- Задержанные граждане переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU