Активисты Тамбовщины очистили от мусора более 80 км речных берегов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-07T12:03:24+03:00

Около 6 тысяч человек приняли участие в акции «Вода России»

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В Тамбовской области стали известны предварительные итоги Всероссийской экологической акции «Вода России», участие в которой приняли около 6 тысяч человек. Активисты провели 80 уборок на береговых территориях водоемов области. От мусора были спасены берега рек Цна, Савала, Осиновка, Ворона, Польной Воронеж, Битюг, Жигалка и многих других.

- Всего от мусора очищено 80 километров береговых полос. Субботники также прошли на пляжах, в местах расположения гидротехнических сооружений и заказниках Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU