В Тамбове возобновили движение по Пензенской

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-07T12:34:51+03:00

В ближайшее время запрещающие знаки на ней будут демонтированы

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В Тамбове открыто сквозное движение по улице Пензенская. Почти 5 лет улица была полностью закрыта для движения транспорта, что причиняло неудобства автомобилистам и жителям близлежащих домов.

Теперь двигаться по Пензенской можно с улицы Советской на Карла Маркса и в обратном направлении. Для удобства горожан с проезжей части убрали строительный мусор и металлоконструкции. Тротуар отделен специальными блоками. В дальнейшем предполагается благоустройство дороги.

- Уже в ближайшее время мы планируем установить здесь новый строительный забор. Посмотреть, как здесь будет организовано движение транспорта и пешеходов, потому что при застройке геометрия самой дороги и пешеходной части была изменена. И поэтому, исходя из того, как мы перераспределим здесь транспортные и пешеходные потоки, будет выстроена наша дальнейшая работа, - сообщают в администрации города Тамбова.

Пока на улице остаются запрещающие знаки, установленные организациями, которые выполняли строительные работы. Однако законных оснований для действия временных знаков уже нет. В ближайшее время сотрудники госавтоинспекции выдадут предписание на их демонтаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU