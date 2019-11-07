2019-11-07T12:34:51+03:00
Общество

В Тамбове возобновили движение по Пензенской

В ближайшее время запрещающие знаки на ней будут демонтированы
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове открыто сквозное движение по улице Пензенская. Почти 5 лет улица была полностью закрыта для движения транспорта, что причиняло неудобства автомобилистам и жителям близлежащих домов.

Теперь двигаться по Пензенской можно с улицы Советской на Карла Маркса и в обратном направлении. Для удобства горожан с проезжей части убрали строительный мусор и металлоконструкции. Тротуар отделен специальными блоками. В дальнейшем предполагается благоустройство дороги.

- Уже в ближайшее время мы планируем установить здесь новый строительный забор. Посмотреть, как здесь будет организовано движение транспорта и пешеходов, потому что при застройке геометрия самой дороги и пешеходной части была изменена. И поэтому, исходя из того, как мы перераспределим здесь транспортные и пешеходные потоки, будет выстроена наша дальнейшая работа, - сообщают в администрации города Тамбова.

Пока на улице остаются запрещающие знаки, установленные организациями, которые выполняли строительные работы. Однако законных оснований для действия временных знаков уже нет. В ближайшее время сотрудники госавтоинспекции выдадут предписание на их демонтаж.

Читайте также: В Тамбове открыли тупик на улице Пензенской

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске наградили победителей первого фестиваля «На родине Владимира Зельдина»
Тамбовчанина избили прямо на улице: грабители забрали телефон и деньги
У тамбовчанина в квартире нашли полкило героина
В Тамбовской области с экс-главы сельсовета, осужденного за хищение денег из бюджета, взыскали ущерб
Житель Котовска ударил друга ножом из-за различия в музыкальных пристрастиях
В Тамбове будут судить женщину, которая оскорбила учительницу своего племянника
Росгвардейцы задержали двоих тамбовчан, числящихся в розыске
В Рассказово отремонтировали кровлю детсада «Теремок»
В Тамбовской области водитель легковушки сбил пешехода
Активисты Тамбовщины очистили от мусора более 80 км речных берегов
Тамбовчан оставят без электричества
Тамбовчанин решил попользоваться чужим гаджетом
В Мичуринске после реконструкции открылся детский сад «Светлячок»
В Тамбове у ГУМа иномарка снесла пешеходное ограждение
Тамбовские энергетики получили новую технику
В Мичуринском аграрном университете работают цифровые метеостанции
На Тамбовщине стартовал сезон охоты
Запрет регистрационных действий на недвижимость побудил жителя Тамбовщины оплатить долг по кредиту
Тамбовский балетмейстер получит престижную награду
В Мичуринске открылась выставка известного русского художника
На Тамбовщину переехали больше 2 тысяч иностранцев
В Рассказово высадили 60 саженцев катальпы
Тамбовчане стали меньше болеть простудой
Тамбовчанам предлагают написать стихи и песни о родном крае
Тамбовская прокуратура требует от организации, куда дети ходят на кружки и секции, установить таблички о запрете курения
В Тамбовской области на родине великой частушечницы пройдет Всероссийский фестиваль
Тамбовчанин может получить срок за хранение соседского ружья