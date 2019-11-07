В Тамбове у ГУМа иномарка снесла пешеходное ограждение
Авария произошла у перекрестка улиц Советской и Ст. Разина
После наезда автомобиля ограждение сильно помялоФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Утром 7 ноября в Тамбове, на перекрестке улиц Советской и Ст. Разина, произошла авария, участниками которой стали две иномарки. В результате ДТП один из автомобилей вынесло на обочину дороги, где он снес установленное здесь пешеходное ограждение. По предварительным данным в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU