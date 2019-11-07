В Мичуринске после реконструкции открылся детский сад «Светлячок»
В учреждении оборудовали музыкальный зал и обновили группы
В обновленное здание отправились более 300 воспитанниковФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске открылся после капитального ремонта детский сад «Светлячок», работающий с 1969 года. В него отправились более 300 дошколят.
- За время его ремонта были проведены настолько масштабные преобразования, что изменился весь облик помещений: оборудованы музыкальный зал, проведен ремонт групп и медицинского кабинета, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU