В Мичуринске после реконструкции открылся детский сад «Светлячок»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-07T10:30:04+03:00

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В Мичуринске открылся после капитального ремонта детский сад «Светлячок», работающий с 1969 года. В него отправились более 300 дошколят.

- За время его ремонта были проведены настолько масштабные преобразования, что изменился весь облик помещений: оборудованы музыкальный зал, проведен ремонт групп и медицинского кабинета, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU