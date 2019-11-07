Тамбовские энергетики получили новую технику
Автопарк начальников районных сетей Тамбовэнерго пополнился 20-ю «уазиками». В настоящее время энергетики и МЧС ликвидируют все аварийные ситуации, связанные с электричеством, в течение первых суток.
- Новая техника позволит повысить оперативность проведения диагностики энергооборудования, сократить время на выявление и ликвидацию технологических нарушений, а также обеспечит доставку персонала к месту производства работ - отдаленным участкам линий электропередачи и подстанциям, - прокомментировали в ГУ МЧС по Тамбовской области.
Фото администрацации Тамбовского района
ИСТОЧНИК KP.RU