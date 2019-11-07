Тамбовские энергетики получили новую технику

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-07T09:30:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопарк начальников районных сетей Тамбовэнерго пополнился 20-ю «уазиками». В настоящее время энергетики и МЧС ликвидируют все аварийные ситуации, связанные с электричеством, в течение первых суток.

- Новая техника позволит повысить оперативность проведения диагностики энергооборудования, сократить время на выявление и ликвидацию технологических нарушений, а также обеспечит доставку персонала к месту производства работ - отдаленным участкам линий электропередачи и подстанциям, - прокомментировали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Фото администрацации Тамбовского района

ИСТОЧНИК KP.RU