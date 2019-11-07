В Мичуринском аграрном университете работают цифровые метеостанции
В Мичуринском государственном аграрном университете функционируют две современные метеостанции. Они собирают сведения о температуре и влажности воздуха и почвы, атмосферном давлении, солнечной радиации. Эти сведения необходимы для снижения рисков в сельском хозяйстве.
Данные метеостанции используются студентами и сотрудниками университета для научных работ, полезны они и для сельхозпроизводителей.
- Тестирование оборудования позволит провести сравнение метеорологической информации с многолетними данными физиологического состояния растений. По мнению экспертов, это поможет прогнозировать возможности повреждения сельскохозяйственных растений от неблагоприятных факторов при изменении климатических условий, - подчеркивают в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU