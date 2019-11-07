2019-11-07T09:00:19+03:00
Общество

В Мичуринском аграрном университете работают цифровые метеостанции

Метеоданные позволяют снизить риски в сельском хозяйстве
Марина Поповцева
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Данные станций незаменимы в научной работе и сельском хозяйствеДанные станций незаменимы в научной работе и сельском хозяйствеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Мичуринском государственном аграрном университете функционируют две современные метеостанции. Они собирают сведения о температуре и влажности воздуха и почвы, атмосферном давлении, солнечной радиации. Эти сведения необходимы для снижения рисков в сельском хозяйстве.

Данные метеостанции используются студентами и сотрудниками университета для научных работ, полезны они и для сельхозпроизводителей.

- Тестирование оборудования позволит провести сравнение метеорологической информации с многолетними данными физиологического состояния растений. По мнению экспертов, это поможет прогнозировать возможности повреждения сельскохозяйственных растений от неблагоприятных факторов при изменении климатических условий, - подчеркивают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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