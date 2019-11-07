Тамбовчан оставят без электричества

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-07T11:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в информационном управлении администрации Тамбова, 9 ноября в микрорайонах Майский и Северный, а также в жилых домах по улице Мичуринская №329, 333, 335, 331, будет отключен свет. Отключение электроэнергии также коснется микрорайона Крутые выселки Тамбовского района.

Известно, что жителям придется испытать временные неудобства в связи с проведением плановых профилактических работ на электрических сетях. Электроэнергии не будет с 9:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU