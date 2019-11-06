На Тамбовщине стартовал сезон охоты

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-06T18:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 ноября по 31 января разрешается охота на пушных животных во всех специальных угодьях Тамбовщины. Добыча зайцев, куниц и бобров осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами. На все остальные виды пушных зверей можно охотиться без ограничения. Также с 1 ноября в общедоступных тамбовских угодьях разрешается добывать косуль, лосей и кабанов, но только при наличии снежного покрова. Что касается территории закрепленных, то здесь на лосей и косуль можно охотиться с 1 октября вне зависимости от наличия снега.

Всем, кто соберется добывать животных, необходимо иметь при себе охотничий билет и несколько видов разрешений - на хранение, ношение охотничьего огнестрельного оружия и на добычу охотничьих ресурсов. Последнее можно получить в ТОГКУ «Тамбовохота», в районах у охотоведов и во всех МФЦ области.

Также специалисты усилили мероприятия по выявлению и пресечению браконьерства. Всего в этом году охотничьи инспекторы провели более 2,3 тысячи рейдовых мероприятий. Выявлено свыше 500 случаев нарушения законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира. Некоторые из них предусматривают уголовную ответственность.

- Недавно в Ржаксинском районе браконьеры незаконно добыли двух европейских косуль, - сообщает пресс-служба администрации области. - Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU