Запрет регистрационных действий на недвижимость побудил жителя Тамбовщины оплатить долг по кредиту

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-06T18:00:27+03:00

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В городе Рассказово местный житель оплатил 150 тысяч рублей задолженности по кредиту после того, как судебные приставы наложили на его недвижимость запрет на проведение регистрационных действий. Долг банку он выплачивать не спешил, поэтому пришлось идти на подобные меры.

- В результате применения мер принудительного исполнения, с мужчины взыскано в счет погашения долга 150 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на общую сумму 15 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU