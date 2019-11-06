В Мичуринске открылась выставка известного русского художника

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-06T16:32:43+03:00

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В музее Мичуринского ГАУ открылась выставка русского и советского живописца «Герасимов А.М. и театр». На ней представлены девять работ художника, среди которых можно увидеть портреты балерин, народных артистов СССР и автопортрет самого художника Александра Герасимова. Выставка будет работать в течение месяца.

Жизнь Александра Герасимова, уроженца Мичуринска и первого президента Академии художеств, неразрывно связана с театром. Особенно тесно он сотрудничал с Театром разумных развлечений Козлова, ныне – Мичуринским драмтеатром.

- Среди экспонируемых работ отдельные заслуживают особенного внимания. Так, гости музея смогут увидеть признанную одной из лучших работ художника – портрет балерины Ольги Лепешинской. Знаменательна картина тем, что все атрибуты не просто неотъемлемые признаки профессии портретируемой. Они неотъемлемая часть задуманной художником композиции. Интересен портрет известной танцовщицы, певицы, балетмейстера и театрального исполнителя Тамары Ханум. На выставке можно познакомиться с портретом талантливой актрисы Аллы Тарасовой, народной артистки СССР Александры Яблочкиной, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU