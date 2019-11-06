2019-11-06T16:01:29+03:00
Общество

На Тамбовщину переехали больше 2 тысяч иностранцев

В основном это люди трудоспособного возраста и дети
Магдалина Кочнева
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Тамбовщина приняла больше двух тысяч переселенцев в этом году. Смена их жительства стала возможной благодаря реализации программы по оказанию содействия соотечественникам, проживающим за рубежом.

Подсчитано, что 72% приехавших в регион - это люди трудоспособного возраста и 26% - дети до 18 лет. Из сельских территорий они чаще всего выбирают для жительства Тамбовский и Сосновский районы. Из городов – Тамбов, Уварово и Мичуринск. Наиболее активными участниками программы стали соотечественники из Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии.

Всего с начала реализации программы на Тамбовщину переехало свыше 17,5 тысяч человек. Большинство переселенцев имеют высшее или средне-специальное образованием. Среди них много врачей, учителей и специалистов технического профиля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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