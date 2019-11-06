В Рассказово высадили 60 саженцев катальпы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-06T15:30:17+03:00

В 2020 году благоустройство Набережной будет продолжеено

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В Рассказово, на Набережной реки Арженка высадили 60 саженцев катальпы. Акция прошла в рамках благоустройства объекта по программе "Комфортная городская среда»".

Ранее на территории прибрежной зоны были установлены лавочки и урны, организовано освещение, засеян газон. Кроме того, был укреплен левый берег реки и уложен тротуар.

- В следующем году планируется продолжить благоустройство Набережной, - рассказали в администрации города Рассказова.

Фото администрации города Расскаазова

ИСТОЧНИК KP.RU