В Рассказово высадили 60 саженцев катальпы
Работы провели в рамках благоустройства территории
В 2020 году благоустройство Набережной будет продолжеено
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В Рассказово, на Набережной реки Арженка высадили 60 саженцев катальпы. Акция прошла в рамках благоустройства объекта по программе "Комфортная городская среда»".
Ранее на территории прибрежной зоны были установлены лавочки и урны, организовано освещение, засеян газон. Кроме того, был укреплен левый берег реки и уложен тротуар.
- В следующем году планируется продолжить благоустройство Набережной, - рассказали в администрации города Рассказова.
Фото администрации города Расскаазова
ИСТОЧНИК KP.RU