Тамбовчанам предлагают написать стихи и песни о родном крае

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-06T14:32:02+03:00

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На Тамбовщине стартовал открытый творческий конкурс «С малой родиной я говорю». Его инициатором и организатором стала областная библиотека им. А.С. Пушкина.

- Миссия проекта — популяризация литературного творчества о нашем регионе и привлечение внимания молодёжи, творческих людей к тамбовской поэзии, музыке и литературному краеведению, - отмечают представители организационного комитета.

Участниками могут стать все желающие, возрастных ограничений нет. Номинации конкурса: лучший чтец-декламатор стихотворения о Тамбовском крае; лучшее авторское стихотворение о Тамбовском крае; лучшая песня на стихи о Тамбовском крае.

Конкурс «С малой родиной я говорю» пройдёт с 6 ноября по 20 декабря года в два этапа. 1 этап: с 6 ноября по 6 декабря — приём заявок. 2 этап: 7–19 декабря — рассмотрение конкурсных работ и отбор лучших. Финал и церемония награждения состоятся 20 декабря в Пушкинской библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU