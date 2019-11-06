Тамбовская прокуратура требует от организации, куда дети ходят на кружки и секции, установить таблички о запрете курения

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-06T16:22:17+03:00

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В Первомайском районе прокуратура проверила, как дошкольные учреждения дополнительного образования соблюдают требования федерального законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Выяснилось, что у входа одной из подобных организаций, где проводятся кружки и секции для детей, не было табличек о запрете курения, тем самым учреждение нарушает закон и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, прокуратура внесла представление в адрес директора образовательного учреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU