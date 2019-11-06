2019-11-06T13:38:39+03:00
Общество

В Тамбовской области на родине великой частушечницы пройдет Всероссийский фестиваль

Песенный конкурс приурочен к 100-летию народного хора имени Марии Мордасовой
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Мария Мордасова родилась в селе ЧерняноеМария Мордасова родилась в селе ЧерняноеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области с 21 по 23 ноября пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей песен и частушек «Тамбовская канарейка». Он будет посвящен 100-летию народного хора имени Марии Мордасовой и примет участников со всей России на родине известной артистке в селе Черняное.

Советская российская певица, исполнительница русских народных песен и частушек, народная артистка СССР Мария Мордасова родилась в селе Черняное Тамбовской области. Именно здесь и начался ее творческий путь – артистка пела в Черняновском хоре. Сейчас он считается старейшим самодеятельным коллективом страны.

Самый первый фестиваль на родине Мордасовой прошел в Черняном в 1985 году. В этом году он получил грант от Министерства культуры РФ и более 1,6 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на его проведение.

- В финал фестиваля вышли 45 коллективов и солистов из 18 регионов России: Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской, Тамбовской областей, А также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. 21 ноября в рамках фестиваля состоится презентация книги «Песни тамбовской канарейки», пройдет встреча с Черняновским народным хором и Государственным академическим Воронежским русским народным хором им. К.И. Массалитинова. Просмотр конкурсных программ будет проходить 22 ноября Тамбовском районном Доме культуры в Тулинове. Награждение победителей и красочный Гала-концерт состоится 23 ноября во Дворце культуры Котовска, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске открылась выставка известного русского художника
На Тамбовщину переехали больше 2 тысяч иностранцев
В Рассказово высадили 60 саженцев катальпы
Тамбовчане стали меньше болеть простудой
Тамбовчанам предлагают написать стихи и песни о родном крае
Тамбовская прокуратура требует от организации, куда дети ходят на кружки и секции, установить таблички о запрете курения
Тамбовчанин может получить срок за хранение соседского ружья
В Тамбове учредитель коммерческой организации подозревается в даче взятки сотруднику МВД
Липовая соцработница обокрала 80-летнего тамбовского пенсионера
Школьники Тамбовщины поучаствуют в «Культурном марафоне»
Пьяный водитель микроавтобуса «скинул» в кювет легковушку и угодил туда сам
Дети тамбовских следователей нарисовали рисунки про коррупцию
В тамбовском селе построили спортплощадку за 3 млн рублей
Тамбовчан приглашают на тренировку «Лизы Алерт»
Тамбовчанин повредил угнанную машину и бросил её
Тамбовчанин на иномарке протаранил заправку
По программе капремонта на Тамбовщине отремонтировали 183 многоквартирных дома
71-летний тамбовчанин задушил приятеля, с которым вместе выпивал
В Тамбове наградили участников фестиваля «Виват, Театр!»
Тамбовские пожарные получили 15 новых спецмашин
Экс-директор АИЖК Михаил Шубин, попавший под следствие, просит исключить его из состава политсовета партии «Единая Россия»
Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году
На Тамбовщине у коровы нашли бешенство
Мичуринские школьники возложили в Москве цветы вместе с Президентом
У «Школы Сколково - Тамбов» появятся новые светофоры
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства