В Тамбовской области на родине великой частушечницы пройдет Всероссийский фестиваль

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-06T13:38:39+03:00

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В рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области с 21 по 23 ноября пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей песен и частушек «Тамбовская канарейка». Он будет посвящен 100-летию народного хора имени Марии Мордасовой и примет участников со всей России на родине известной артистке в селе Черняное.

Советская российская певица, исполнительница русских народных песен и частушек, народная артистка СССР Мария Мордасова родилась в селе Черняное Тамбовской области. Именно здесь и начался ее творческий путь – артистка пела в Черняновском хоре. Сейчас он считается старейшим самодеятельным коллективом страны.

Самый первый фестиваль на родине Мордасовой прошел в Черняном в 1985 году. В этом году он получил грант от Министерства культуры РФ и более 1,6 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на его проведение.

- В финал фестиваля вышли 45 коллективов и солистов из 18 регионов России: Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Омской, Волгоградской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской, Тамбовской областей, А также городов Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. 21 ноября в рамках фестиваля состоится презентация книги «Песни тамбовской канарейки», пройдет встреча с Черняновским народным хором и Государственным академическим Воронежским русским народным хором им. К.И. Массалитинова. Просмотр конкурсных программ будет проходить 22 ноября Тамбовском районном Доме культуры в Тулинове. Награждение победителей и красочный Гала-концерт состоится 23 ноября во Дворце культуры Котовска, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU