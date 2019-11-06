2019-11-06T13:21:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанин может получить срок за хранение соседского ружья

Мужчине грозит до 4 лет колонии
Магдалина Кочнева
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Сотрудники «Первомайского» МОМВД изъяли у местного жителя незаконно хранящееся ружье. Стражам порядка стало известно, что что на ул. Спортивной в п. Первомайский мужчина у себя дома держал обрез охотничьего одноствольного ружья. Сотрудники изъяли оружие и опросили мужчину. Он рассказал, что 1 ноября взял ружье у соседа с этой же улицы, а вернуть не успел.

Сейчас полицейские продолжают проверку. По ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) грозит наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

- За 10 месяцев текущего года из незаконного оборота изъяли 72 единицы незаконно хранимого оружия, 395 боеприпасов, 86 кг взрывчатых веществ, 3 взрывных устройства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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