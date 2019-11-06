В Тамбове учредитель коммерческой организации подозревается в даче взятки сотруднику МВД
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, который подозревается в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
По версии следствия, 5 ноября, мужчина, находясь на улице Набережной в Тамбове, передал должностному лицу органа МВД 40 000 рублей в качестве взятки за выдачу разрешения на временное проживание гражданам иностранного государства.
- Данное преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ России по Тамбовской области и ОСБ УМВД России по Тамбовской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU