2019-11-06T13:02:39+03:00
Происшествия

В Тамбове учредитель коммерческой организации подозревается в даче взятки сотруднику МВД

Сумма незаконного вознаграждения составила 40 000 рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, который подозревается в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, 5 ноября, мужчина, находясь на улице Набережной в Тамбове, передал должностному лицу органа МВД 40 000 рублей в качестве взятки за выдачу разрешения на временное проживание гражданам иностранного государства.

- Данное преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ России по Тамбовской области и ОСБ УМВД России по Тамбовской области. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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