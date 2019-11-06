2019-11-06T12:39:49+03:00
Происшествия

Липовая соцработница обокрала 80-летнего тамбовского пенсионера

Полицейские разыскивают злоумышленницу
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 80-летний мужчина, проживающий на улице Августа Бебеля, стал жертвой мошенничества. 5 ноября в первой половине дня к нему домой пришла незнакомка и представилась работником социальной службы. Женщина пояснила, что якобы пенсионеру положена компенсационная выплата.

Доверчивый пенсионер пригласил гостью в комнату, где между ними завязалась беседа, во время которой женщина рассказывала о том, какая ему положена доплата и за что. Незнакомка вытащила из кошелька деньги, долго пересчитывала их, потом попросила старика поменять некоторые купюры и проделала еще ряд манипуляций с деньгами. В итоге она отдала пожилому тамбовчанину в руки часть денег и ушла.

Пенсионер решил пересчитать свои деньги, чтобы все-таки понять, какую компенсацию ему выплатила соцработница, однако он не досчитался трех тысяч рублей и только после этого понял, что его обманули.

- В настоящее время ведется розыск мошенницы. Ее приметы – на вид 35-40 лет, славянской внешности, волосы темные до плеч. Одета в синее пальто и шапку белого цвета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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