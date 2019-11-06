Тамбовчане стали меньше болеть простудой

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-06T15:01:40+03:00

За неделю показатель снизился почти на 8%

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Число заболевших ОРВИ на Тамбовщине снизилось на 7,8% в период с 28 октября по 3 ноября. Всего зарегистрированно 3876 заболевших (48,3 на 10 тыс. населения). Это на 48,3% ниже порогового показателя и на 11,0% меньше значения прошлого года.

Среди людей, обратившихся с ОРВИ, 77% составили дети.

Высокие уровни заболеваемости, не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове и Уварово, а также в Моршанском, Инжавинском и Кирсановском районах.

- Случаев гриппа за истекшую неделю на территории области не зарегистрировано, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Медицинские организации области проводят иммунизацию населения против этого вируса. Она продолжается с учётом поставок вакцин. Уже привито более 306 тыс. жителей области, в том числе 103 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU