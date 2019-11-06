2019-11-06T15:01:40+03:00
Здоровье

Тамбовчане стали меньше болеть простудой

За неделю показатель снизился почти на 8%
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число заболевших ОРВИ на Тамбовщине снизилось на 7,8% в период с 28 октября по 3 ноября. Всего зарегистрированно 3876 заболевших (48,3 на 10 тыс. населения). Это на 48,3% ниже порогового показателя и на 11,0% меньше значения прошлого года.

Среди людей, обратившихся с ОРВИ, 77% составили дети.

Высокие уровни заболеваемости, не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове и Уварово, а также в Моршанском, Инжавинском и Кирсановском районах.

- Случаев гриппа за истекшую неделю на территории области не зарегистрировано, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Медицинские организации области проводят иммунизацию населения против этого вируса. Она продолжается с учётом поставок вакцин. Уже привито более 306 тыс. жителей области, в том числе 103 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске открылась выставка известного русского художника
На Тамбовщину переехали больше 2 тысяч иностранцев
В Рассказово высадили 60 саженцев катальпы
Тамбовчанам предлагают написать стихи и песни о родном крае
Тамбовская прокуратура требует от организации, куда дети ходят на кружки и секции, установить таблички о запрете курения
В Тамбовской области на родине великой частушечницы пройдет Всероссийский фестиваль
Тамбовчанин может получить срок за хранение соседского ружья
В Тамбове учредитель коммерческой организации подозревается в даче взятки сотруднику МВД
Липовая соцработница обокрала 80-летнего тамбовского пенсионера
Школьники Тамбовщины поучаствуют в «Культурном марафоне»
Пьяный водитель микроавтобуса «скинул» в кювет легковушку и угодил туда сам
Дети тамбовских следователей нарисовали рисунки про коррупцию
В тамбовском селе построили спортплощадку за 3 млн рублей
Тамбовчан приглашают на тренировку «Лизы Алерт»
Тамбовчанин повредил угнанную машину и бросил её
Тамбовчанин на иномарке протаранил заправку
По программе капремонта на Тамбовщине отремонтировали 183 многоквартирных дома
71-летний тамбовчанин задушил приятеля, с которым вместе выпивал
В Тамбове наградили участников фестиваля «Виват, Театр!»
Тамбовские пожарные получили 15 новых спецмашин
Экс-директор АИЖК Михаил Шубин, попавший под следствие, просит исключить его из состава политсовета партии «Единая Россия»
Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году
На Тамбовщине у коровы нашли бешенство
Мичуринские школьники возложили в Москве цветы вместе с Президентом
У «Школы Сколково - Тамбов» появятся новые светофоры
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства