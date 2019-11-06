2019-11-06T12:21:31+03:00
Звезды

Школьники Тамбовщины поучаствуют в «Культурном марафоне»

Ребятам предлагают пройти тест о мировой и отечественной культуре
Магдалина Кочнева
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Школьники Тамбовщины присоединились к «Культурному марафону», который стартовал в октябре. В рамках проекта, с 1 по 14 ноября ребята смогут пройти в Яндекс.Учебнике мультимедийный онлайн-тест. Его цель - познакомить детей с богатством мировой культуры. Школьники послушают музыкальные композиции, посмотрят отрывки из фильмов и ответят на различные вопросы. Например, что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольт Брехт, как Гауди строил Храм Святого Семейства.

Также к «Культурному марафону» может присоединиться любой учитель или родитель. Для этого нужно зарегистрировать себя и детей на сайте проекта. Уже сейчас там выложены все сценарии уроков, и с 1 ноября опубликованы тесты.

- Все учителя, которые проведут предложенные уроки, получат сертификат, - сообщает Управление образования и науки области. - А ребятам, ответившим на вопросы теста, вручат грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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