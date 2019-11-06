2019-11-06T11:03:28+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на тренировку «Лизы Алерт»

Принять участие могут все желающие старше 18 лет
Марина Поповцева
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Тренировка поможет отработать полезные навыкиТренировка поможет отработать полезные навыки
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9 ноября 2019 года в 11:00 в Обкомовских дачах будет организован тренировочный поиск для добровольцев ПСО «Лиза Алерт». Участие в тренировке могут принять все желающие от 18 лет.

Доехать на место сбора можно следующим образом: двигаться по Рассказовскому шоссе, затем свернуть на Тулиновку, миновать поворот на Березку, на следующем повороте свернуть налево и ехать около 3 км. Точные координаты места - 52.749582N 41.546762E.

- Мы расскажем и покажем, как пользоваться компасом, навигатором и рацией. У вас будет прекрасная возможность применить навыки на практике, - сообщают представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото из официальной группы поискового отряда "Лиза Алерт" в Тамбовской области Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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