2019-11-06T10:40:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанин повредил угнанную машину и бросил её

Мужчина врезался в препятствие, не справившись с управлением
Магдалина Кочнева
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Сотрудники пичаевской полиции задержали 37-летнего угонщика. 5 ноября в дежурную часть сообщили, что обнаружена повреждённая машина. Сотрудники автоинспекции нашли брошенный после ДТП "ГАЗ" на окраине с. Пичаево.

Полицейские выяснили, что эту машину 3 ноября угнал 37-летний житель п. Вернадовка Пичаевского района. В отделении тамбовчанин признал свою вину. Он рассказал, что в тот день пьяный проходил по ул.Железнодорожной и увидел автомобиль. Воспользовавшись тем, что его двери не заперли, мужчина проник в салон и решил покататься по окрестностям. Но, не справившись с управлением, он врезался в препятствие и повредил машину.

- После автотехнической экспертизы возбудят уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Максимальным наказанием по этой статье является до 5 лет колонии.

Помимо этого, мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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