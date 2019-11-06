Пьяный водитель микроавтобуса «скинул» в кювет легковушку и угодил туда сам
Авария с участием нетрезвого водителя произошла 5 ноября в 12 часов 50 минут на 1 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-подъезд к с. Пичаево», проходящей по
территории Пичаевского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2752» - микроавтобуса «Соболь», не имея соответствующей категории на управление таким видом транспорта, да еще будучи пьяным, попытался обогнать двигавшийся в попутном направлении «ВАЗ-21074», под управлением 57-летнего мужчины. Произошло столкновение, после которого микроавтобус и легковушка вылетели в кювет.
- В результате аварии водителя и пассажиров автомобиля «ГАЗ-2752», 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU