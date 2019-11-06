Пьяный водитель микроавтобуса «скинул» в кювет легковушку и угодил туда сам

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-06T12:03:03+03:00

Две машины оказались в поле Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

У 37-летнего виновника аварии не было прав управлять таким автомобилем

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Авария с участием нетрезвого водителя произошла 5 ноября в 12 часов 50 минут на 1 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-подъезд к с. Пичаево», проходящей по

территории Пичаевского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2752» - микроавтобуса «Соболь», не имея соответствующей категории на управление таким видом транспорта, да еще будучи пьяным, попытался обогнать двигавшийся в попутном направлении «ВАЗ-21074», под управлением 57-летнего мужчины. Произошло столкновение, после которого микроавтобус и легковушка вылетели в кювет.

- В результате аварии водителя и пассажиров автомобиля «ГАЗ-2752», 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU