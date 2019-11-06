2019-11-06T10:21:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на иномарке протаранил заправку

В аварии пострадали водитель и годовалый ребенок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Иномарка въехала в заправку и перевернуласьИномарка въехала в заправку и перевернуласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали мужчина и годовалый ребенок, произошла 5 ноября в 9 часов утра на 9 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», которая проходит по территории Рассказовского района. Как рассказали в УГИБДД по тамбовской области, 50-летний водитель автомобиля «Нyundai Accent» потерял управление и вылетел в левый по ходу движения кювет, где машина врезалась в здание АЗС, а потом еще и опрокинулась.

- В результате аварии травмы получил водитель иномарки, его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и пассажир автомобиля, годовалый мальчик, ему оказали медицинскую помощь на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В машине находились водитель и годовалый мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В машине находились водитель и годовалый мальчикФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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