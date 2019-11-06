2019-11-06T10:12:43+03:00
Происшествия

71-летний тамбовчанин задушил приятеля, с которым вместе выпивал

Мужчина не признает свою вину
Марина Поповцева
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Следственный отдел по Октябрьскому району Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 71-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого.

По версии следствия, обвиняемый выпивал у себя дома в компании 60-летнего приятиеля. Слово за слово, между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро перешла в драку. В пылу обвиняемый избил знакомого, а потом задушил.

- Несмотря на то что обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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