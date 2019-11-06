2019-11-06T09:21:54+03:00
Звезды

В Тамбове наградили участников фестиваля «Виват, Театр!»

Тамбовские зрители и члены жюри увидели 29 спектаклей
Марина Поповцева
Поделиться:
Начата подготовка к следующему, 13-му фестивалю молодежных театровНачата подготовка к следующему, 13-му фестивалю молодежных театровФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове подвели итоги XII открытого Фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!». Тамбовские зрители увидели 29 спектаклей.

За спектакль «Урок превращения» по стихотворениям Жака Превера специальный диплом «Открытие фестиваля» получил инклюзивный театр Волгоградской областной общественной молодежной организации незрячих инвалидов «Пламя».

Специальный диплом «Событие Фестиваля» за спектакль «Какое у войны лицо» получили детская театральная студия «Кавардак» и народная театральная студия «Кавардак – кому за...» тамбовского дома культуры «Знамя труда».

Лучшей исполнительницей женской роли признана Татьяна Хвостова за роль Арины Петровны Головлёвой в спектакле «Господа Головлёвы. Маменька» учебного театра Тамбовского государственного университета имени Державина.

Лучшим спектаклем стала постановка «Кавказский меловой круг» учебного театра Театрального института имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Специальный диплом вручен Владиславу Троицкому, который дебютировал на профессиональной сцене в этом спектакле.

Специальный диплом «За лучший спектакль» вручен Московскому драматическому театру под руководством Армена Джигарханяна за спектакль «Ночь Гельвера».

Независимое молодёжное жюри, в свою очередь, наградило за «Лучшую женскую роль» Надежду Филиппову за исполнение роли Карлы в спектакле «Ночь Гельвера». А приз за «Лучшую мужскую роль» получил Станислав Бирюков за роль Гельвера в той же постановке.

«Лучшим спектаклем Фестиваля» названа постановка «Какое у войны лицо», о которой уже упоминалось выше.

Члены Молодёжного парламента Тамбовской области выбрали лучшим спектаклем фестиваля постановку «Амазония, или Караул №8» театральной студии «Вишневый сад» центра культуры и досуга города Каменка Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель микроавтобуса «скинул» в кювет легковушку и угодил туда сам
Дети тамбовских следователей нарисовали рисунки про коррупцию
В тамбовском селе построили спортплощадку за 3 млн рублей
Тамбовчан приглашают на тренировку «Лизы Алерт»
Тамбовчанин повредил угнанную машину и бросил её
Тамбовчанин на иномарке протаранил заправку
По программе капремонта на Тамбовщине отремонтировали 183 многоквартирных дома
71-летний тамбовчанин задушил приятеля, с которым вместе выпивал
Тамбовские пожарные получили 15 новых спецмашин
Экс-директор АИЖК Михаил Шубин, попавший под следствие, просит исключить его из состава политсовета партии «Единая Россия»
Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году
На Тамбовщине у коровы нашли бешенство
Мичуринские школьники возложили в Москве цветы вместе с Президентом
У «Школы Сколково - Тамбов» появятся новые светофоры
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства