В Тамбове наградили участников фестиваля «Виват, Театр!»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-06T09:21:54+03:00

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В Тамбове подвели итоги XII открытого Фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!». Тамбовские зрители увидели 29 спектаклей.

За спектакль «Урок превращения» по стихотворениям Жака Превера специальный диплом «Открытие фестиваля» получил инклюзивный театр Волгоградской областной общественной молодежной организации незрячих инвалидов «Пламя».

Специальный диплом «Событие Фестиваля» за спектакль «Какое у войны лицо» получили детская театральная студия «Кавардак» и народная театральная студия «Кавардак – кому за...» тамбовского дома культуры «Знамя труда».

Лучшей исполнительницей женской роли признана Татьяна Хвостова за роль Арины Петровны Головлёвой в спектакле «Господа Головлёвы. Маменька» учебного театра Тамбовского государственного университета имени Державина.

Лучшим спектаклем стала постановка «Кавказский меловой круг» учебного театра Театрального института имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Специальный диплом вручен Владиславу Троицкому, который дебютировал на профессиональной сцене в этом спектакле.

Специальный диплом «За лучший спектакль» вручен Московскому драматическому театру под руководством Армена Джигарханяна за спектакль «Ночь Гельвера».

Независимое молодёжное жюри, в свою очередь, наградило за «Лучшую женскую роль» Надежду Филиппову за исполнение роли Карлы в спектакле «Ночь Гельвера». А приз за «Лучшую мужскую роль» получил Станислав Бирюков за роль Гельвера в той же постановке.

«Лучшим спектаклем Фестиваля» названа постановка «Какое у войны лицо», о которой уже упоминалось выше.

Члены Молодёжного парламента Тамбовской области выбрали лучшим спектаклем фестиваля постановку «Амазония, или Караул №8» театральной студии «Вишневый сад» центра культуры и досуга города Каменка Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU