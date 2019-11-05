Экс-директор АИЖК Михаил Шубин, попавший под следствие, просит исключить его из состава политсовета партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 21:17 2019-11-05T21:22:54+03:00

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Экс-руководитель АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин, который на минувшей неделе стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий», 5 ноября разместил на своей страничке в соцсети официальное обращение к Евгению Матушкину – председателю регионального заксобрания, секретарю отделения партии «Единая Россия» и члену Президиума регионального политсовета. В нем Шубин просит вывести его из состава регионального политсовета партии.

- В связи с оказанным мне недоверием со стороны правоохранительных органов, возбуждением уголовного дела, по которому я прохожу как подозреваемый, и распространением в СМИ порочащей меня недостоверной информации, считаю необходимым просить Вас исключить меня из состава регионального политического совета партии «Единая Россия», - говориться в обращении. – Со своей стороны подтверждаю, что продолжу работу в прежнем режиме по партийным задачам и проектам до полного восстановления моего честного имени.

Напомним, сразу после того, как стало известно о возбуждении СУ СКР по Тамбовской области уголовного дела в отношении Михаила Шубина, коллеги по партии приняли решение приостановить его членство в «Единой России».

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ИСТОЧНИК KP.RU