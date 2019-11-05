2019-11-05T21:22:54+03:00
Общество

Экс-директор АИЖК Михаил Шубин, попавший под следствие, просит исключить его из состава политсовета партии «Единая Россия»

Обращение с этой просьбой он направил председателю облдумы Евгению Матушкину
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-руководитель АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин, который на минувшей неделе стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий», 5 ноября разместил на своей страничке в соцсети официальное обращение к Евгению Матушкину – председателю регионального заксобрания, секретарю отделения партии «Единая Россия» и члену Президиума регионального политсовета. В нем Шубин просит вывести его из состава регионального политсовета партии.

- В связи с оказанным мне недоверием со стороны правоохранительных органов, возбуждением уголовного дела, по которому я прохожу как подозреваемый, и распространением в СМИ порочащей меня недостоверной информации, считаю необходимым просить Вас исключить меня из состава регионального политического совета партии «Единая Россия», - говориться в обращении. – Со своей стороны подтверждаю, что продолжу работу в прежнем режиме по партийным задачам и проектам до полного восстановления моего честного имени.

Напомним, сразу после того, как стало известно о возбуждении СУ СКР по Тамбовской области уголовного дела в отношении Михаила Шубина, коллеги по партии приняли решение приостановить его членство в «Единой России».

Читайте также: В Тамбове под следствие попал бывший директор АИЖК Тамбовской области Михаил Шубин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году
На Тамбовщине у коровы нашли бешенство
Мичуринские школьники возложили в Москве цветы вместе с Президентом
У «Школы Сколково - Тамбов» появятся новые светофоры
Фотовыставка, посвященная стеклянной посуде, открылась в Тамбове
В Рассказово выбрали объекты для благоустройства
В Тамбовской области вырастили 8 млн саженцев сосны и дуба
Тамбовчане смогут обменяться ненужными вещами в Пушкинской библиотеке
Тамбовчанин из ревности до смерти избил гостя, который оказывал знаки внимания его супруге
Моршанская фабрика должна своим работникам почти 3 млн рублей
Главный следователь области и мэр Тамбова проведут совместный прием
Тамбовский водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, выслушал приговор
На севере Тамбова заработал еще один детский садик
В Тамбовской области иностранца осудили за поддельную миграционную карту
В Мичуринске местный житель украл у автоледи четыре колеса с машины
На Тамбовщине незаконно вырубили дубы
В Тамбовской области завершается приемка объектов по «Народной инициативе»
Тамбовчанин побывал волонтером на «Формуле-1» в Сочи
Тамбовчанин лишился айфона, оставив его на лавочке
В Тамбовской области двое парней подозреваются в угоне и кражах
Жительница Тамбовщины расплатилась за такси билетом «банка приколов»
На севере Тамбова из-за столкновения легковушек пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка
В Тамбовской области пьяный автомобилист пытался дать взятку автоинспектору
В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия
В Котовске проверили безопасность газового оборудования
На тамбовской трассе в кювет вылетела фура с луком