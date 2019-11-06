Дети тамбовских следователей нарисовали рисунки про коррупцию

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-06T11:40:39+03:00

Рисунки были как серьезные, так и смешные Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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В СУ СК России по Тамбовской области подвели итоги первого этапа конкурса детского рисунка, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается в России 9 декабря.

Дети следователей изобразили на бумаге свое видение коррупции. Участие в конкурсе приняли юные художники двух возрастных групп – от 7 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Ребята нарисовали разные по характеру рисунки, как серьезные, так и смешные.

Ребята на бумаге поделились своим видением коррупцииФото: СУ СК России по Тамбовской области

- Конкурсная комиссия отметила талант и неординарный подход всех ребят, принявших участие в конкурсе. Каждый ребенок по-своему оригинально, красочно и эмоционально отразил видение предложенной темы. Конкурсные работы победителей отправлены в центральный аппарат СК России для участия во втором этапе конкурса, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Кто-то из участников снабдил свой рисунок стихотворениемФото: СУ СК России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU