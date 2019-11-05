У «Школы Сколково - Тамбов» появятся новые светофоры

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-05T17:50:30+03:00

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В связи с открытием «Школы Сколково - Тамбов» движение в районе стало существенно интенсивнее. Это повлекло за собой необходимость установки новых светофоров. По обращению жителей префектуры «Олимпийский парк» принято решение реконструировать разворотные кольца на пересечении улицы Мичуринской с Селезневской и Свободной.

- Вместо кольцевого движения здесь будет организовано светофорное регулирование. Сейчас на пересечении улиц Мичуринская - Селезневская подготовлено дорожное полотно и утверждается схема установки светофорных объектов и знаков. Работы будут завершены в течение ноября. На пересечении улиц Мичуринская - Свободная аналогичные изменения проведут в следующем году, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU