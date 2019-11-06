2019-11-06T10:01:45+03:00
Общество

По программе капремонта на Тамбовщине отремонтировали 183 многоквартирных дома

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Ксения АЛЕШИНА
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Капремонт в Тамбовской области обойдется в 684 млн рублейКапремонт в Тамбовской области обойдется в 684 млн рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области подходит к концу капремонт многоквартирных домов. На сегодняшний день полностью выполнены работы в 22 муниципалитетах региона из 37, участвующих в программе этого года.

Всего в программу было включено 272 многоэтажки, из которых 183 дома уже приведены в порядок. На проведение капремонта в области будет потрачено 684 миллиона рублей.

- По традиции, наибольшее количество домов обновляется в городах региона. Так, в Тамбове в программу включено 100 домов, 63 из них уже отремонтировано. В Моршанске новую жизнь обретут 35 многоэтажек, при этом в 15 работы завершены. 23 дома из 30 обновились в Мичуринске. В Рассказово закончили ремонтные работы в 16 многоквартирных домах из 19, включенных в программу этого года. И на протяжении последних нескольких лет лидером по выполнению программы является город Уварово, где отремонтированы все 7 домов по программе текущего года. И все они приняты в эксплуатацию, - сообщает пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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