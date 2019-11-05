Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году
Общественная комиссия утвердила 6 общественных территорий, которые будут представлены на голосование тамбовчан.
Отдать свои голоса жители Тамбова смогут за следующие территории, прошедшие предварительный отбор:
- площадку у детского сада «Подсолнух»,
- бульвар Энтузиастов в границах улиц Рылеева и Социалистической,
- сквер по адресу улица Гастелло, 32а,
- сквер на улице Зои Космодемьянской (в границах улиц Олега Кошевого, Рязанской и проезда Нового),
- сквер «Рассвет» (Красноармейская площадь, 5),
- общественная территория, прилегающая к дому 197в по улице Мичуринской.
- Эти территории будут включены в бюллетень для голосования, которое пройдет в Тамбове в 2020 году, - пояснили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU