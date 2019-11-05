2019-11-05T18:17:22+03:00
Общество

Тамбовчанам предложены территории для благоустройства в 2021 году

Голосование за них стартует в следующем году
Марина Поповцева
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Общественная комиссия утвердила 6 общественных территорий, которые будут представлены на голосование тамбовчан.

Отдать свои голоса жители Тамбова смогут за следующие территории, прошедшие предварительный отбор:

- площадку у детского сада «Подсолнух»,

- бульвар Энтузиастов в границах улиц Рылеева и Социалистической,

- сквер по адресу улица Гастелло, 32а,

- сквер на улице Зои Космодемьянской (в границах улиц Олега Кошевого, Рязанской и проезда Нового),

- сквер «Рассвет» (Красноармейская площадь, 5),

- общественная территория, прилегающая к дому 197в по улице Мичуринской.

- Эти территории будут включены в бюллетень для голосования, которое пройдет в Тамбове в 2020 году, - пояснили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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