На Тамбовщине у коровы нашли бешенство

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-05T18:01:29+03:00

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На одном из подворий рабочего поселка Знаменка у коровы обнаружили бешенство. В связи с этим населенный пункт объявили угрожаемой зоной по этому заболеванию, придомовую территорию, где обитало животное – эпизоотическим очагом, а ул. Степную – неблагополучным пунктом.

- В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек и выгуливать их, - сообщили в управлении Россельхознадзора по рязанской и Тамбовской областям. – Также действует запрет на продажу животных и их вывоз.

ИСТОЧНИК KP.RU