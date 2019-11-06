В тамбовском селе построили спортплощадку за 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-06T11:20:37+03:00

Теперь местные жители смогут играть в мини-футбол и пляжный волейбол

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В селе Красносвободное 6 ноября в 15:00 состоится открытие современной спортивной площадки на улице Центральной, 5А. Ее строили чуть больше двух месяцев в рамках национального федерального (регионального) проекта «Спорт – норма жизни».

- В распоряжении жителей села появится новая спортивная площадка, которая включает поле для игры в мини-футбол (размер 20*40), площадку для пляжного волейбола. Размер всей площадки – 30*60, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Строительство площадки обошлось в 3,1 млн рублей. Средства на эти цели были направлены как из федерального, так из областного и муниципальных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU